Помпео рассказал о мерах США против Ирана

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что государство примет меры на случай враждебных действий со стороны Ирана. Об этом сообщат телеканал CNBC.

По его словам, американский президент Дональд Трамп это ясно дал понять. Ответ Вашингтона при этом будет адекватным.

«Нашей целью является не война, а изменение поведения иранского руководства», — отметил Помпео.

Он добавил, что США наращивают силы на Ближнем Востоке из-за Ирана. Однако Вашингтон готов к консультациям с Тегераном.

Ранее сообщалось, что Помпео призвал Запад поддержать санкции против Ирана.