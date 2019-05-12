Об угрозе возникновения международной анархии заявили во Франции

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил об угрозе возникновения международной анархии. Об этом сообщает Le Parisien.

По его словам, к этому могут привести призывы к «конфронтации» государств.

«Главные принципы и основы международной жизни в настоящее время разлетаются на осколки», — сказал Ле Дриан.

Он также добавил, что в подобном, в частности, виноват президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Ле Дриан призвал Трампа не вмешиваться в дела Франции.