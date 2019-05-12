Об угрозе возникновения международной анархии заявили во Франции
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил об угрозе возникновения международной анархии. Об этом сообщает Le Parisien.
По его словам, к этому могут привести призывы к «конфронтации» государств.
«Главные принципы и основы международной жизни в настоящее время разлетаются на осколки», — сказал Ле Дриан.
Он также добавил, что в подобном, в частности, виноват президент США Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что Ле Дриан призвал Трампа не вмешиваться в дела Франции.