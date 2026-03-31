В Хабаровском крае машина попала под локомотив

В Хабаровском крае на железнодорожном переезде произошло столкновение маневрового локомотива с легковым автомобилем. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, инцидент произошел около 5:00 по местному времени на подъездном пути от станции Мылки в Амурском муниципальном районе.
Предварительно установлено, что автомобиль выехал на переезд перед приближающимся составом из 40 вагонов. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб железнодорожной инфраструктуре не зафиксирован, на график движения поездов ситуация не повлияла.
Транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой планируется установить все обстоятельства произошедшего, а также оценить действия локомотивной бригады и соблюдение требований к содержанию и эксплуатации переезда.
Подобный инцидент случился на Ставрополье. Там 17-летний подросток на иномарке врезался в поезд. По данным СМИ, автомобиль, на котором подросток попал в аварию, принадлежит его родителям. Южная транспортная прокуратура организовала проверку.
