В Хабаровском крае машина попала под локомотив

Прокуратура: локомотив врезался в машину на переезде под Комсомольском

В Хабаровском крае на железнодорожном переезде произошло столкновение маневрового локомотива с легковым автомобилем. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел около 5:00 по местному времени на подъездном пути от станции Мылки в Амурском муниципальном районе.

Предварительно установлено, что автомобиль выехал на переезд перед приближающимся составом из 40 вагонов. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб железнодорожной инфраструктуре не зафиксирован, на график движения поездов ситуация не повлияла.

Транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой планируется установить все обстоятельства произошедшего, а также оценить действия локомотивной бригады и соблюдение требований к содержанию и эксплуатации переезда.

