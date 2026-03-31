Россияне не хотят зависеть от одной работы

Подработка в 2026 году перестает быть временной мерой и все чаще становится для россиян полноценным «планом Б» на случай нестабильности на рынке труда. Такой подход помогает сохранить финансовую устойчивость, быстрее адаптироваться к меняющимся условиям и чувствовать себя увереннее, рассказала «Газете.Ru» директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова.

«В 2026 году ситуация на рынке труда стала заметно сложнее для соискателей. Количество вакансий снижается, а число резюме, напротив, растет. В этих условиях компании осторожнее подходят к расширению штата, а конкуренция за рабочие места усиливается. Дополнительное давление создает и рост числа сокращений в крупных и средних организациях. На этом фоне россияне все чаще начинают заранее выстраивать для себя запасной сценарий занятости. Речь идет уже не просто о подработке на экстренный случай, а о более устойчивой стратегии, которая позволяет иметь дополнительный источник дохода и не зависеть полностью от одной работы», — отметила Ларионова.

Одним из главных способов повысить свою устойчивость Ларионова назвала освоение новых навыков. По ее словам, сегодня выигрывают не только высококвалифицированные специалисты, но и те, кто умеет быстро перестраиваться и владеет прикладными умениями, которые можно быстро монетизировать. Это может быть работа с текстами и визуалом, маркетплейсами, клиентским сервисом или помощь малому бизнесу, сказала эксперт.

Она также посоветовала развиваться внутри своей основной профессии — изучить актуальные требования рынка к своей должности, пройти обучение, посещать отраслевые мероприятия и пересмотреть круг обязанностей. По словам Ларионовой, новые функции внутри одной компании могут стать основанием для доплаты, а работодатель, как правило, замечает проактивность сотрудника.

Отдельное внимание Ларионова советует уделять финансовой подушке. По ее словам, базовое правило в такой ситуации простое: откладывать 10% от любого дохода и не тратить этот резерв. Кроме того, полезно вести учет доходов и расходов, чтобы по итогам месяца понимать, где можно сократить траты без серьезного ущерба для качества жизни, добавила эксперт.

Еще одним важным фактором Ларионова назвала психологическую устойчивость. На фоне тревожного информационного фона и более жесткой конкуренции на рынке труда люди начинают сильнее переживать за свое будущее. В такой ситуации важно соблюдать цифровую гигиену, ограничивать поток тревожных новостей, не сравнивать себя с другими и сосредоточиться на том, что действительно можно контролировать: собственных навыках, обязательствах и возможностях заработка, считает эксперт.

По словам Ларионовой, дополнительная занятость в 2026 году уже стала массовой моделью поведения, а не нишевым явлением — рынок подработки предлагает удобные платформы для поиска заданий, гибкий график и возможность быстро получить выплату. При этом причины, по которым люди берут дополнительные смены или ищут временную занятость, остаются разными: одним не хватает основного дохода, другие копят на крупные цели, третьи используют подработку как временную опору в период поиска постоянной работы или как источник денег на аренду и ипотеку, заключила Ларионова.

