Израиль предупредили о возможном ответном ядерном ударе Ирана

Профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол заявил, что в случае нанесения Израилем ядерного удара по территории Ирана, второй может ответить на этот удар. Своим мнением он поделился в интервью с Гренном Диесеном.

«Я молюсь, чтобы многие израильтяне это услышали: если Израиль нанесет ядерный удар, Иран сможет ответить», — предупредил он.

Эксперт отметил, что нападение США и Израиля на Иран не имело никакого смысла, но теперь Тегеран точно захочет заполучить ядерное оружие, если сочтет, это необходимым для сохранения страны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее США и Израиль атаковали гражданский самолет с гуманитарной помощью.