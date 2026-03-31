Юрист объяснил, за какие услуги свадебные салоны могут брать плату

Юрист Русяев: свадебные салоны могут брать плату за индивидуальные сессии
Свадебные салоны имеют право брать плату только за дополнительные услуги, в числе которых консультации стилистов, индивидуальные сессии и VIP-сопровождение. Об этом газете «Известия» рассказал основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб», юрист Илья Русяев.

По словам специалиста, свадебные салоны могут взимать плату только за дополнительные услуги, но не за примерку платьев. При этом, согласно новым правилам, клиент должен дать письменное согласие на оплату. Любые попытки требовать средства за работу стилиста являются нарушением.

Юрист подчеркнул, что попытки взять плату за примерку свадебного платья противоречат закону о защите прав потребителей. В официальном разъяснении Роспотребнадзора говорится, что клиент имеет право осматривать товар, выбирать подходящий вариант, получить о нем достоверную информацию и не платить за примерку, которая считается частью процесса выбора товара.

В случае попытки взять средства за примерку платья следует зафиксировать нарушение, сфотографировав имеющиеся объявления, стоимость, условия записи на сайте, а также сохранив переписку с сотрудником салона. Кроме того, рекомендуется записать разговор с администратором, поскольку такие материалы можно будет использовать в качестве доказательств в суде.

Эксперт добавил, что при взимании платы за примерку нужно составить претензию в письменной форме. На одном ее экземпляре салон должен поставить отметку о вручении.

«Салонам стоит учитывать и финансовые последствия. За навязывание дополнительных услуг КоАП предусматривает штрафы от 50 тысяч до 150 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 тысяч до 500 тысяч рублей для организаций. Эти суммы были повышены федеральным законом от 29.12.2025 № 561-ФЗ, так что экономия на платных примерках может обойтись значительно дороже», — отметил он.

Ппреподаватель психологии, медицинский психолог Екатерина Крикунова до этого говорила, что перед тем, как зарегистрировать брак, партнерам нужно обсудить нюансы совместного быта, финансовые вопросы, планы на рождение детей и отношения с родственниками. По словам специалиста, разные взгляды на эти темы в будущем могут стать причиной недопониманий и конфликтов.

