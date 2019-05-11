«Я очень люблю картошку»: Гройсман о секрете похудения

Украинский премьер Владимир Гройсман рассказал, как ему удалось похудеть. Об этом сообщает «Радио НВ».

По словам политика, он против диет, так как после их прекращения начинается набор вес. Гройсман объяснил, что похудел, потому что ему удалось взять себя в руки. Для этого нужно определить приемлемый рацион и добавить к нему физические нагрузки.

«Я очень люблю картошку, невероятно. Но я ее не ем, потому что я принял такое решение», — заявил Гройсман.

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