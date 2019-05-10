Трамп назвал худшего директора ФБР в истории

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим директором за всю историю бюро, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что Коми — позор для ФБР.

«Он погубил ФБР, почти все республиканцы и демократы думали, что он должен быть уволен, но ФБР вернет свое величие благодаря великим мужчинам и женщинам, которые работают там», — заявил он.

Ранее Джеймс Коми выступил в защиту действий ведомства после того, как СМИ опубликовали данные о шпионах в штабе президента Дональда Трампа.