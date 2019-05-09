Лукашенко оценил возможность свержения власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что свергнуть действующие в стране власти невозможно, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Белоруссия за свою историю уже пережила попытки свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство страны.

«Мы это прошли, но благодаря нашему единству... мы спасли свою страну», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что единственной опасностью в настоящее время в стране являются негативные события в экономике.

Ранее Лукашенко оправдался за отсутствие на параде Победы в Москве.