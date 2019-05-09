В ЕС потребовали освободить вице-спикера парламента Венесуэлы
Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) призвала немедленно освободить первого вице-спикера парламента Венесуэлы Эдгара Самбрано. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя ЕВС Майи Косьянчич.
Самбрано был одним из руководителей государственного переворота 30 апреля.
«Европейский союз призывает к немедленному освобождению Эдгара Самбрано и возлагает на соответствующие органы ответственность за его безопасность и неприкосновенность», — отметила Косьянчич.
Она подчеркнула, что гражданские права всех членов Национального собрания, включая лидера оппозиции Хуана Гуайдо, должны соблюдаться.
Ранее глава венесуэльского Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо проинформировал о задержании первого вице-спикера Национальной ассамблеи страны.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.