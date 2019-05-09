Пушков ответил Порошенко на слова о «Бессмертном полке»

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что преодоление нацизма не является поводом для того, чтобы водить ряженые «полки бессмертных». Свое мнение он написал в твиттере.

По его словам, политик решил напоследок показать, что его цинизм не имеет пределов.

«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», — отметил Пушков.

Он добавил, что против «Бессмертного полка» Порошенко бессилен, а украинский народ уже вынес ему вердикт.

Ранее сообщалось, что Порошенко высказался об акции «Бессмертный полк».