Пушков ответил Порошенко на слова о «Бессмертном полке»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что преодоление нацизма не является поводом для того, чтобы водить ряженые «полки бессмертных». Свое мнение он написал в твиттере.
По его словам, политик решил напоследок показать, что его цинизм не имеет пределов.
«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», — отметил Пушков.
Он добавил, что против «Бессмертного полка» Порошенко бессилен, а украинский народ уже вынес ему вердикт.
Ранее сообщалось, что Порошенко высказался об акции «Бессмертный полк».