Помпео призвал Запад поддержать санкции против Ирана

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Во время визита в Лондон американский госсекретарь Майкл Помпео призвал западные страны присоединиться к санкционным ограничениям США в отношении Ирана. Этом он сказал в интервью The Daily Telegraph.

По словам дипломата, такой вариант развития событий, с точки зрения Вашингтона, был бы «идеальным».

«Мы полагаем, что отказ Ирану в праве на благосостояние для того, чтобы разжигать терроризм, чтобы продолжать испытания своих баллистических ракет и своей ядерной программы — это благое дело», — заявил Помпео.

Он подчеркнул, что цель США заключается не в нанесении ущерба народу Ирана, а том, чтобы добиться от страны «нормального» поведения.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел новые санкции против Ирана.