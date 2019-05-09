Помпео призвал Запад поддержать санкции против Ирана
Во время визита в Лондон американский госсекретарь Майкл Помпео призвал западные страны присоединиться к санкционным ограничениям США в отношении Ирана. Этом он сказал в интервью The Daily Telegraph.
По словам дипломата, такой вариант развития событий, с точки зрения Вашингтона, был бы «идеальным».
«Мы полагаем, что отказ Ирану в праве на благосостояние для того, чтобы разжигать терроризм, чтобы продолжать испытания своих баллистических ракет и своей ядерной программы — это благое дело», — заявил Помпео.
Он подчеркнул, что цель США заключается не в нанесении ущерба народу Ирана, а том, чтобы добиться от страны «нормального» поведения.
Ранее сообщалось, что Трамп ввел новые санкции против Ирана.