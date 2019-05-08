Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана

Глава российского МИДа Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, переговоры были содержательными.

Стороны обсудили состояние двухсторонних отношений. Также Зариф рассказал, что они с Лавровым поговорили про выход американской стороны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее сообщалось, что Лавров обсудил с главой МИД Ирана урегулирование в Сирии.