Еврокомиссар рассказал об ожиданиях от Зеленского

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Комиссар Евросоюза Йоханнес Хан рассказал, чего он ожидает от избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Сегодня я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой на посту президента Украины», — отметил Хан.

По его словам, новому украинскому лидеру нужно бороться с коррупцией, а также проводить деолигархизацию страны.

Хан также заверил, что ЕС будет поддерживать проведение реформ на Украине.

Ранее сообщалось, что ЕС пообещал Зеленскому прочную поддержку.