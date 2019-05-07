Еврокомиссар рассказал об ожиданиях от Зеленского
Комиссар Евросоюза Йоханнес Хан рассказал, чего он ожидает от избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Украинские новости».
«Сегодня я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой на посту президента Украины», — отметил Хан.
По его словам, новому украинскому лидеру нужно бороться с коррупцией, а также проводить деолигархизацию страны.
Хан также заверил, что ЕС будет поддерживать проведение реформ на Украине.
Ранее сообщалось, что ЕС пообещал Зеленскому прочную поддержку.