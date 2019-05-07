Песков рассказал о планах Путина на праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства на праздники. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Владимир Путин примет участие в нескольких мероприятиях.

«Восьмого рабочий день у президента, девятого традиционно у президента день, скажем так, церемониально-рабочий, хотя запланированы и рабочие мероприятия», — отметил Песков.

Он добавил, что в пятницу, 10 мая, не исключены некоторые спортивные мероприятия.

Представитель Кремля подчеркнул, что неделя будет напряженной.

Даже пересыщенная там она будет — и по географии растянутая, и по содержанию», — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Песков назвал дату возможной встречи Путина и Помпео.