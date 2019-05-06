Саакашвили рассказал, чем займется на Украине

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили рассказал, почему хочет вернуться на украинскую территорию. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Белсат».

По словам Саакашвили, он собирается вернуться в страну, поскольку был незаконно лишен украинского гражданства. Он заметил, что вопрос о его возвращении в политику будут решать украинцы.

«Я хочу быть, во-первых, среди своих друзей в Киеве. Во-вторых, мне кажется, что сейчас придет огромное поколение новых людей в украинскую политику, молодежь», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что молодым людям нужны подготовка и консультации. Кроме того, им нужно читать лекции.

Ранее Саакашвили отреагировал на слова Путина о гражданстве.