Расстрелять подельников Порошенко предложил Зеленскому соратник Тимошенко

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Соратник экс-кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко Григорий Гриншпун в фейсбуке предложил расстреливать «ворье» за госизмену без суда и следствия. Об этом сообщает издание «Думская».

В своем посте он дал рекомендации новой команде во главе страны, отметив, что нужно посадить «старую команду воров и мародеров», а также организовать конфискацию всего имущества в пользу государственного бюджета.

«Надо объявить военное положение на одну неделю и за этот срок расстрелять все ворье за госизмену без суда и следствия», — написал Гриншпун.

Он добавил, что это будет эффективной мерой, к тому же, через 4-5 из них некому будет возвращаться.

Ранее сообщалось, что расследованием преступлений действующего президента Украины Петра Порошенко займется спецгруппа.