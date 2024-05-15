Россияне стали чаще ездить за рубеж

Россияне в 2024 году стали активнее путешествовать в страны «дальнего» зарубежья. Турпоток в топ-20 самых популярных направлений по итогам первого квартала вырос на 16,2% год к году, до 2,972 млн поездок, подсчитали в АТОР.

Первое место по объему выездного турпотока РФ заняла Турция. В январе — марте ее посетили свыше 682,1 тыс. россиян (-11,7%). В топ-3 по этому показателю также вошли Таиланд с 622,8 тыс. визитов (+10%) и ОАЭ с 572,2 тыс. (+16,1%).

При этом лидером по приросту числа туристов из России по результатам квартала стал Китай. Турпоток из РФ в эту азиатскую страну за период подскочил на 320%, до 326,9 тыс. въездов. Следом идут Маврикий (+226%, до 14,4 тыс.) и Саудовская Аравия (+223%, до 8,2 тыс.). Также среди россиян резко вырос спрос на Кубу. Число визитов по направлению за январь — март взлетело на 107% и превысило 68,8 тыс.

Между тем по итогам первых трех месяцев 2024 года туризм в страны постсоветского пространства вырос всего на 1,7%, до 2,238 млн поездок.

До этого в России зафиксировали рост на услуги турагентств.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется отдых в самых популярных странах.