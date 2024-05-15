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МИД Белоруссии высказался о покушении на Фицо

МИД Белоруссии выступил с осуждением покушения на премьера Словакии Фицо

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Radovan Stoklasa/Reuters

Белоруссия решительным образом осуждает покушение на главу правительства Словакии Роберта Фицо, которое произошло сегодня днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление белорусского МИД.

«Решительно осуждаем покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо», — говорится в обращении министерства.

15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять. Он сделал несколько выстрелов, ранив Фицо в живот и руку. Политика транспортировали в больницу на вертолете, его состояние оценивают как тяжелое.

Нападавшего на Фицо задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице.

17 апреля Роберт Фицо, выступая перед парламентом, заявил, что Крым и Донбасс навсегда останутся в составе России. До этого он неоднократно выступал против посылания военной помощи Украине со стороны словацкого государства.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что шокирован покушением на Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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