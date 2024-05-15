Стала известна личность напавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Стрелком в словацкого премьер-министра Роберта Фицо оказался 71-летний мужчина. Об этом сообщает словацкий телеканал JOJ.

«Нападавший стрелял несколько раз», — указывается в публикации.

Как отмечается в материале, нападавший уже задержан. Правоохранители выясняют мотивы его покушения на политика.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе. Медики оценивают состояние политика как «очень тяжелое». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее глава ЕК осудила нападение на премьер-министра Словакии.