В Белгородской области в третий раз за день объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области в третий раз за день. О введении особого режима в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности», — говорится в заявлении.

В связи с текущей оперативной обстановкой глава субъекта призвал местных жителей не покидать свои дома и держаться подальше от окон. Он подчеркнул, что людям стоит пройти в помещения без окон — уборную, кладовую или коридор. При этом тем, кто в момент срабатывания сирен был на улице, рекомендовали спуститься в специальные укрытия.

Днем 15 мая на всей территории Белгородской области ввели режим ракетной опасности. Сирены работали в период с 12:25 до 12:54 мск.

Позже в регионе вновь объявили ракетную опасность. В этот раз особый режим действовал с 13:02 до 13:26 мск.

В тот же день Гладков заявил, что украинские военные атаковали населенные пункты Грузское и Березовка при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате в первом был поврежден гараж частного дома и автомобиль, а во втором — магазин и припаркованное рядом транспортное средство.

Ранее в Белгороде в результате обстрела украинских войск загорелся жилой дом.