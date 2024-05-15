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Путин заявил, что изменений в структуре Генштаба не будет

Путин: перестановок в руководстве Генштаба РФ нет и не планируется

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Российские власти в настоящее время не планируют заниматься кадровыми перестановками в руководстве Генерального штаба РФ. Об этом на встрече с командующими военных округов заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно», — сказал глава государства.

12 мая Владимир Путин объявил о смене министра обороны, назначив Сергея Шойгу, который занимал этот пост с 2012 года, новым секретарем Совета безопасности. На его место президент выдвинул кандидатуру Андрея Белоусова, которую впоследствии утвердил Совфед.

Параллельно стало известно, что Валерий Герасимов продолжит свою деятельность на посту начальника Генштаба.

Ранее Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны.

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