Премьер Польши поддержал Фицо после покушения

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку своему словацкому коллеге Роберту Фицо, который был ранен при стрельбе после заседания правительства. Обращение к Фицо Туск опубликовал в социальной сети X, передает ТАСС.

«Шокирующие новости из Словакии. Роберт, мои мысли с тобой в этот очень тяжелый момент», — написал польский премьер.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять. Фицо получил ранения в живот и в грудь. При этом дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нападавшего. Политика транспортируют в Братиславу на вертолете, его состояние оценивают как тяжелое.

Позднее глава Сербии Александар Вучич прокомментировал покушение на председателя правительства Словакии, сказав, что молится за жизнь «дорогого друга».

Ранее в Еврокомиссии высказались об инциденте с Фицо.