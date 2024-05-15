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Британский премьер прокомментировал покушение на Фицо

Британский премьер Сунак назвал покушение на Фицо шокирующим

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Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал покушение на своего словацкого коллегу Роберта Фицо шокирующим. Об этом он написал в своем аккаунте в X.

«Шокирован этой ужасной новостью. Все наши мысли сейчас с премьером Фицо и его родными», — поделился Сунак.

До этого глава Сербии Александар Вучич прокомментировал покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо, сказав, что молится за жизнь «дорогого друга».

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять. Он сделал несколько выстрелов, ранив политика. При этом дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нападавшего.

Ранее глава ЕК фон дер Ляйен категорически осудила покушение на премьера Словакии Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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