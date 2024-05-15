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Фицо переместили в более качественный госпиталь

Раненого премьер-министра Словакии Фицо переместили в высококлассный госпиталь

Раненого в результате покушения премьер-министра Словакии Роберта Фицо переместили в высококлассный госпиталь после того, как ему оказали первую помощь в больнице города Гандлова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей медучреждения.

«После лечения в больнице Гандлова Фицо был доставлен в медицинское учреждение более высокого уровня», — сообщает агентство.

Название медицинского учреждения — университетская больница Ф. Д. Рузвельта в Банска-Бистрице. Премьер-министр Фицо получил несколько попаданий пистолетных пуль в брюшную полость, грудь и конечности.

Отдельно отмечается, что жизни словацкого премьер-министра ничего не угрожает, несмотря на очень тяжелое состояние после ранения. По данным Reuters, Фицо находился в сознании, когда был доставлен для оказания помощи в городской госпиталь Гандлова.

До этого первые секунды после нападения на премьера Словакии Фицо попали на видео.

Ранее президент Словакии прокомментировала покушение на Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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