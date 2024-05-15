Губерниев: на данный момент ничего лучше Олимпиад не придумали

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что олимпийское движение не отжило свое время, передает «Матч ТВ».

«Я бы не стал говорить, что олимпийское движение изжило себя. Оно столкнулось с большими трудностями. На данный момент ничего лучше Олимпиад не придумали. Они объединяют сотни стран», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля 2024 года. Закроются Игры 11 августа.

Ранее Владимир Путин утвердил Михаила Дегтярева новым министром спорта.