В Пермском крае мужчина взял в заложники медиков, отказавшихся везти его мать в больницу

В Пермском крае мужчина взял в заложники медиков, которые отказались везти его мать в больницу. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 9 мая в селе Юг Пермского района в доме на улице Углицкого. Хозяин квартиры вызвал врачей, чтобы они увезли его мать в стационар. Однако прибывшие медики не выявили показаний для ее госпитализации и отказали пьяному сыну пенсионерки. Тогда мужчина запер дверь на ключ и стал угрожать медикам расправой.

«Мужчине надо было уехать по делам, а чтобы мама была под присмотром, он решил вызвать скорую и отправить маму в стационар без показаний по здоровью. Услышав отказ, мужчина запер дверь на ключ и стал угрожать врачам. Говорил, что разнесет их в пух и прах, сломает носы, называл придурками, балбесами, идиотами и другими обидными словами», — рассказал источник издания.

По его словам, врачам пришлось около часа выслушивать угрозы в свой адрес, но в конце концов неадекватный хозяин их отпустил. Затем к нему в квартиру приехали полицейские и забрали мужчину в отдел внутренних дел.

«После дачи показаний его отпустили. Скорее всего, он отделается административным штрафом в 500-1000 рублей», — считает инсайдер.

Сообщается, что хулиган регулярно вызывает скорую помощь без надобности и уже не раз издевался над врачами, снимая все на телефон.

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