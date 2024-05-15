Власти Австрии прокомментировали покушение на премьера Словакии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и пожелал ему как можно скорее выздороветь. Посвященную нападению запись он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Я глубоко шокирован покушением на моего словацкого коллегу Роберта Фицо. Только несколько дней назад мы обсуждали по телефону вопросы безопасности», — сообщил канцлер.

Он призвал усилить борьбу «с ненавистью и насилием».

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Он сделал несколько выстрелов, ранив Фицо. При этом дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нападавшего. Политика транспортируют в Братиславу на вертолете, его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее глава Еврокомиссии осудила нападение на Фицо.