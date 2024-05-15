Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наталья Рудова ответила, предлагали ли ей вернуться в «Универ»

Актриса Рудова призналась, что ей не предлагали вернуться в «Универ»

close
100%
KION

Актриса Наталья Рудова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей не поступали предложения вернуться в сериал «Универ. Новая общага».

Поклонник предположил, что героиня артистки могла бы вернуться из Америки к персонажу Арарата Кещяна — Майклу.

«Таких разговоров не было. Думаю, Ксения Андреевна красиво зашла, красиво ушла», — заявила артистка.

Наталья Рудова получила наибольшую известность по роли Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага».

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ. 13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

В августе 2023 года актриса Настасья Самбурская объяснила свое нежелание сниматься в продолжении культового ситкома «Универ» отсутствием финансовой мотивации. Артистка уточнила, что ради некоторых предложений может снизить свои требования.

Стас Ярушин признался, что в продолжении «Универа» в сюжетной линии его персонажа больше драмы и меньше комедии.

5 мая Александр Мартынов, сыгравший роль Валентина в сериале «Универ», рассказал, что хотел отказаться от съемок в продолжении ситкома.

Ранее Арарат Кещян рассказал об ограничениях на съемках «Универа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами