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Россиянин похудел на 26 килограммов и попал в больницу с тромбами

В Кемерово мужчина попал в больницу с тромбами после быстрого похудения

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В Кемерово мужчина попал в больницу после резкого похудения. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, за несколько лет 33-летний мужчина смог снизить массу тела со 112 до 86 килограммов. Таких результатов ему удалось добиться благодаря тому, что россиянин бегал по десять километров в день.

Во время тренировок мужчина пил мало воды. Вскоре он обратил внимание на одышку, позже левая нога отекла. Только после этого он обратился к медикам.

Специалисты обнаружили у пациента тромбы и растворили их, но одышка не исчезла. Впоследствии мужчине диагностировали хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию и тяжелую сердечную недостаточность.

Врачи оказали россиянину всю необходимую помощь, теперь в течение всей жизни ему придется принимать специальные лекарства.

До этого в Ставропольском крае пенсионер вызвал скорую помощь, но медики не смогли госпитализировать его из-за веса. Пациент весил 200 килограмм, поэтому практически не передвигался самостоятельно.

В результате сотрудники МЧС помогли медикам погрузить россиянина на носилки и вынести из дома.

Ранее в Великобритании женщина похудела на 39 кг после замечания попутчика в самолете.

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