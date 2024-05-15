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Крупнейшее озеро Англии загрязнило нечистотами из-за аварии

AFP: неочищенные стоки 10 часов стекали в заповедное английское озеро Уиндермир

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Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании из-за аварии на очистной станции неочищенные стоки хлынули в крупнейшее и самое известное озеро Англии Уиндермир. Утечка продолжалась около 10 часов, сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информационного агентства Agence France-Presse (AFP).

Как выяснили журналисты, инцидент произошел в конце февраля 28 года. О происшествии стало известно из документов компании United Utilities, управляющей канализационной сетью на северо-западе Англии.

Согласно обнародованной информации, причиной аварии стал неожиданный сбой в телекоммуникационных сетях.

Насосы обычно отправляют сточные воды на очистные сооружения Уиндермира, и United Utilities по закону разрешено сбрасывать неочищенные сточные воды в Уиндермир только в том случае, если насосная станция перегружена дождями.

Озеро Уиндермир расположено в национальном парке Озерный Край. Нацпарк Озерный Край признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Само озеро упоминается в произведениях выдающегося ирландского писателя и драматурга Оскара Уайльда, а в наши дни ему посвятила одну из своих песен американская поп-звезда Тейлор Свифт.

Пока неизвестно, какой ущерб был нанесен экологии озера Уиндермир в результате инцидента. В 2023 году водоем пострадал от цветения водорослей.

Ранее ученые предупредили о загрязнении Балтийского моря токсичным таллием.

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