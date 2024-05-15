Найден новый фактор летальности сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин

Ученые из университета Западной Австралии установили, что у мужчин с очень низким уровнем гормона тестостерона в организме повышен риск летального исхода вследствие сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (АIМ).

Исследование австралийских ученых основано на результатах 11 ранее опубликованных научных работ на тему взаимосвязи половых гормонов с риском летального исхода различных заболеваний. Отмечается, что в мета-анализ вошли крупные и продолжительные (с более чем пятилетним наблюдением за участниками) исследования. Ученые стремились выяснить, как различные уровни тестостерона, лютеинизирующего гормона (ЛГ), дигидротестостерона (ДГТ) и эстрогена влияют на здоровье мужчин.

Результаты показали, что мужчины с очень низким уровнем общего тестостерона чаще уходили из жизни в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями и по другим причинам. Тестостерон — это основной мужской половой гормон, который обуславливает развитие вторичных половых признаков, половое созревание и нормальную половую функцию у мужчин. К основным функциям гормона относятся активизация потенции и либидо, синтез сперматозоидов, поддержание оптимальной плотности костей, стимуляция роста мышц.

Ученые уточнили, что у мужчин с исходным уровнем тестостерона в крови ниже 213 нг/дЛ (нанограмм на децилитр) или концентрацией эстрогена ниже 5,1 пмоль/л (пикомоль на литр) был более высокий риск летального исхода по различным причинам. Снижение уровня тестостерона до 153 мг/дЛ достоверно коррелировало с высокой вероятностью ухода из жизни по причине осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.

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