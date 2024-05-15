Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил нападение на премьер-министра Словакии Фицо. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Германии заявил, что в европейской политике нет места насилию.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

Словацкий премьер получил ранения в живот и в грудь. При этом дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нападавшего. Политика транспортируют в Братиславу на вертолете, его состояние оценивают как тяжелое.

Позже выяснилось, что в Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина — сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия».

Ранее президент Словакии обратится к гражданам после покушения на премьера.