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Россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов

В Перми женщина устроила пожар в квартире, из которой ее выселили из-за долгов

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УФССП России по Пермскому краю

Жительница Перми устроила пожар в квартире, не желая отдавать недвижимость новому владельцу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

Мужчина из Перми приобрел квартиру на торгах, но прежняя собственница отказывалась покидать жилье. Законный владелец пытался договориться с женщиной, бывшая хозяйка квартиры к переговорам была не готова, тогда пермяк обратился с иском в суд.

В ходе разбирательств было установлено, что недвижимость оказалась на торгах из-за долгов собственницы, исполнительный лист о ее выселении поступил на исполнение в отдел судебных приставов. Прежние жильцы наотрез отказались выселяться, новому собственнику пришлось сменить замки, но гражданка взломала дверь и снова заселилась в квартиру.

Дверь пришлось вскрывать приставам, возле входа был свален мусор, пока сотрудники ФССП разбирали «баррикады», из комнаты повалил густой дым — женщина подожгла бочку с ветошью. Возгорание оперативно потушили, составлен акт о повторном выселении граждан.

Полноправный владелец в очередной раз сменил замки и заварил дверь во избежание возвращения незваных гостей.

Ранее многодетная россиянка пряталась от приставов в собачьей будке.

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