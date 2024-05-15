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Власти Словакии осудили жестокое нападение на премьера Фицо

Президент Словакии Чапутова осудила жестокое покушение на премьера Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова охарактеризовала нападение на премьер-министра республики Роберта Фицо как акт «жестокости и безрассудства». Ее слова передает местная газета Denník N.

«Я в шоке», — отреагировала глава государства.

Чапутова пожелала раненому премьеру скорейшего выздоровления.

«Желаю Фицо побольше сил, чтобы оправиться от атаки», — сказала президент.

Незадолго до этого словацкая газета Pravda сообщила, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в живот и грудь в результате покушения. Уточняется, что покушение произошло возле здания в городе Гандлова, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Покушение на премьера Словакии
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