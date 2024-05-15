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Подросток на самокате врезался в женщину с коляской и сбежал

В Екатеринбурге подросток на самокате сбил женщину с коляской и скрылся

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Антон Денисов/РИА Новости

На Урале подросток на электросамокате не рассчитал скорость и врезался в женщину, которая шла по улице с младенцем в коляске. Об этом сообщается в Telegram-канале «Уралити».

Инцидент произошел на оживленном перекрестке, молодая женщина переходила дорогу возле «Екатеринбург-Арены», когда в нее влетел самокатчик. Подросток остановился, припарковал электросамокат и сбежал с места происшествия.

По словам пострадавшей, юноша врезался ей в ногу и едва не задел младенца, которого женщина везла в коляске. Россиянка намерена обратиться в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Москве женщина на электросамокате сбила шестилетнего ребенка и уехала с места столкновения. Инцидент произошел в парке Михалково. Мальчик находился на природе вместе с родителями, когда его сбила самокатчица. После ДТП женщина не стала дожидаться приезда правоохранителей. Ребенку потребовалась помощь медиков. В полиции оперативно установили личность нарушительницы. Ей оказалась 44-летняя местная жительница.

Ранее в Петербурге школьник остался без пальца после поездки с отцом на электросамокате.

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