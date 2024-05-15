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Россиянин специально изводил соседей стуком и музыкой по ночам

Житель Мурманской области отсудил у соседа компенсацию за шум по ночам

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Житель города Апатиты добился от соседа, шумевшего по ночам, компенсации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Мужчина вместе с супругой подали иск в интересах своего несовершеннолетнего ребенка к жильцу квартиры снизу, который громко стучал и включал музыку в неположенное время. Его привлекали к административной ответственности, но через время он вновь принимался за старое.

«Сотрудниками полиции в квартире ответчика было обнаружено специальное устройство – динамик с трубой, направленной в потолок, в сторону квартиры истцов», — рассказали в пресс-службе.

Суд удовлетворил исковые требование жителей апатитчан и обязал нарушителя выплатить в общей сложности 40 тыс. рублей компенсации морального вреда. Решение в законную силу не вступило и может быть оспорено ответчиком.

Ранее изводившему соседей лошадиным ржанием россиянину вынесли приговор.

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