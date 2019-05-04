О чем депутаты говорили с Зеленским, рассказали в Раде

Депутаты Рады встретились с избранным президентом Владимиром Зеленским и обсудили с ним инаугурацию и вопросы внешней и внутренней политики, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

По его словам, больше всего стороны спорили о дате инаугурации.

«Обсуждали много вопросов, обсуждали вопросы внешней политики, ставили вопросы о его видении внутренней политики, взаимоотношений с парламентом… Говорили о возможности роспуска парламента», — сказал Березюк.

Ранее Зеленский пожаловался, что Рада не дает ему стать президентом.