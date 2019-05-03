Стало известно, когда лидеры ЕС выберут преемника Юнкера
Внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза может состояться 28 мая в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, на саммите лидеры ЕС намерены обсудить кандидатуру преемника главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
Как отмечается, о предстоящей встрече должен объявить председатель Европейского совета Дональд Туск.
При этом парламент ЕС выдвинет кандидата на пост главы ЕК 2 июня.
Ранее сообщалось, что Юнкер назвал главную проблему Евросоюза.