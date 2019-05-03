Стало известно, когда лидеры ЕС выберут преемника Юнкера

Внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза может состояться 28 мая в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, на саммите лидеры ЕС намерены обсудить кандидатуру преемника главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Как отмечается, о предстоящей встрече должен объявить председатель Европейского совета Дональд Туск.

При этом парламент ЕС выдвинет кандидата на пост главы ЕК 2 июня.

Ранее сообщалось, что Юнкер назвал главную проблему Евросоюза.