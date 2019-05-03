МИД объяснил смену посла России в Минске
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что смена российского посла в Белоруссии не является кризисом в отношениях Москвы и Минска. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, отношения России и Белоруссии носят характер стратегического партнерства.
Он также добавил, что на будущее отношений между Москвой и Минском следует «смотреть с оптимизмом».
Карасин подчеркнул, что смена посла России в Белоруссии является «нормальной дипломатической практикой».
Ранее сообщалось, что в Белоруссии отреагировали на смену российского посла в стране.