Названа дата встречи Лаврова с Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 6 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Помпео и Лавров могут встретиться в рамках министерского заседания Арктического совета в Финляндии.
Как отмечается, стороны могут обсудить ситуацию вокруг кризиса в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что Лавров прокомментировал заявление Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел покинуть территорию республики.