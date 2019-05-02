Названа дата встречи Лаврова с Помпео

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Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 6 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Помпео и Лавров могут встретиться в рамках министерского заседания Арктического совета в Финляндии.

Как отмечается, стороны могут обсудить ситуацию вокруг кризиса в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Лавров прокомментировал заявление Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел покинуть территорию республики.