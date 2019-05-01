Мадуро отреагировал на свой «побег» из страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил его в попытке бежать из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в США еще не было «такого сумасшедшего правительства, как это».

«До какого уровня может дойти бесчувственность, безумие, ложь, манипуляции», — сказал Мадуро.

Он также добавил, что предан «своей жизнью и своей кожей» Венесуэле.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Мадуро покинуть Венесуэлу.