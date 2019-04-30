Эрдоган осудил попытку государственного переворота в Венесуэле
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, заявил, что осуждает действия, направленные на свержение действующей власти в Венесуэле. Об этом он написал в твиттере.
Эрдоган сделал это заявление, обращаясь от лица всей Турции.
«Мы осуждаем попытку государственного переворота в Венесуэле», — отметил Эрдоган.
По его мнению, мир должен уважать демократический выбор венесуэльцев.
Ранее сообщалось, что США выступили за мирную смену власти в Венесуэле.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.