Эрдоган осудил попытку государственного переворота в Венесуэле

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, заявил, что осуждает действия, направленные на свержение действующей власти в Венесуэле. Об этом он написал в твиттере.

Эрдоган сделал это заявление, обращаясь от лица всей Турции.

«Мы осуждаем попытку государственного переворота в Венесуэле», — отметил Эрдоган.

По его мнению, мир должен уважать демократический выбор венесуэльцев.

Ранее сообщалось, что США выступили за мирную смену власти в Венесуэле.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.