Берлускони рассказал о самочувствии после госпитализации

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что он в хорошей форме после сообщений о его госпитализации, передает Reuters.

Кроме того, Берлускони подчеркнул, что намерен уже вернуться к участию в политических мероприятиях.

«Я в хорошей форме и готов к этой избирательной кампании», — уточнил Берлускони.

До этого в СМИ появилось информация, что экс-премьера госпитализировали с болью в почках.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации Берлускони.