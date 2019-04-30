Берлускони рассказал о самочувствии после госпитализации
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что он в хорошей форме после сообщений о его госпитализации, передает Reuters.
Кроме того, Берлускони подчеркнул, что намерен уже вернуться к участию в политических мероприятиях.
«Я в хорошей форме и готов к этой избирательной кампании», — уточнил Берлускони.
До этого в СМИ появилось информация, что экс-премьера госпитализировали с болью в почках.
Ранее стало известно об экстренной госпитализации Берлускони.