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Центральный избирательный комитет (ЦИК) Украины объявил официальные итоги выборов президента, сообщает УНН.

Победителем становится Владимир Зеленский, который получил 73,22% голосов избирателей. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов избирателей.

Как отмечается, явка во втором туре составила 62,07%.

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о признании выборов на Украине.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.