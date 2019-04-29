Порошенко: 140 миллионов россиян взяли бы «святое гражданство» Украины

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Президент Украины Петр Порошенко во время выступления во Львове заявил, что украинские власти не намерены «раздавать россиянам» гражданство, так как его взяло бы все население России, которое он оценил в 140 миллионов человек. Слова Порошенко передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что гражданство Украины является «святым» и оно «лучше» российского, не уточнив, чем именно.

«Украинское гражданство это большая честь», — добавил Порошенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше.