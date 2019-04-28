Директор ФБР: Россия — угроза для США 365 дней в году
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия остается основной угрозой, с которой сталкивается американская разведка, сообщает MediaIte.
Рэй отметил, что «российская угроза» сохраняется 365 дней в году.
По его словам, США видят угрозу в использовании социальных сетей с «поддельными новостями, пропагандой и так далее, чтобы сеять раздор и подрывать веру американцев в демократию».
Он также предупредил о том, что противники США «продолжат свою игру», и добавил, что все это время было «генеральной репетицией» 2020 года.
Ранее сообщалось, что сторонники Хиллари Клинтон пытались навязать ФБР «теорию заговора» о России.