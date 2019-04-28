Директор ФБР: Россия — угроза для США 365 дней в году

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия остается основной угрозой, с которой сталкивается американская разведка, сообщает MediaIte.

Рэй отметил, что «российская угроза» сохраняется 365 дней в году.

По его словам, США видят угрозу в использовании социальных сетей с «поддельными новостями, пропагандой и так далее, чтобы сеять раздор и подрывать веру американцев в демократию».

Он также предупредил о том, что противники США «продолжат свою игру», и добавил, что все это время было «генеральной репетицией» 2020 года.

Ранее сообщалось, что сторонники Хиллари Клинтон пытались навязать ФБР «теорию заговора» о России.