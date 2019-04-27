Американский профессор предрек конец «эры США»

Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт заявил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене. Об этом он написал в статье для Foreign Policy.

По его словам, с приходом в администрацию президента Дональда Трампа советника по небезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео в стране заняли позицию, предполагающую, что США настолько могущественны, что могут решать многие вопросы единолично, а другие государства могут быть запуганы демонстрацией их мощи. При этом страна ведет не только торговую войну с Китаем, но и со многими своими торговыми партнерами. При решении дипломатических вопросов с Ираном и КНДР Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные требования, а когда они не выполняются, накладывают санкции.

Отмечается, что нынешнее положение страны позволяет ей придерживаться такого подхода, но при этом за время нахождения Трампа у власти у страны не было серьезных успехов во внешней политике. Кроме того, такие страны, как Китай и Россия начали сотрудничать для противостояния США.

Уолт подчеркивает, что в настоящее время США могущественны и находятся в привилегированном положении, однако у всего есть предел. В прошлом политика страны оказалась «практические полным провалом». Автор задается вопросом, нужно ли ее повторение в теперешних условиях.

Ранее в СМИ появились данные, что Россия и Китай перехитрили США.