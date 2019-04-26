Климкин перечислил условия сотрудничества с Зеленским
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Прямой» заявил, что его сотрудничество с избранным президентом Владимиром Зеленским будет зависеть от двух вещей, передает РИА «Новости».
По его словам, их сотрудничество зависит от обоюдного желания и совпадения приоритетов.
«У меня есть свои принципы и ценности, если они будут совпадать и будет совместное желание, об этом мы будем говорить», — сказал Климкин.
Он подчеркнул, что не намерен отступать от «того, что мы делали эти пять лет».
Ранее сообщалось, что Зеленский тайно встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.