Раздавать украинские паспорта в центре Москвы предложил депутат Рады

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Депутат украинской Рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания парламента выступил с предложением раздавать паспорта гражданина Украины в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Выступление политика опубликовал «Политнавигатор».

Он подчеркнул, что указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса является «недипломатичным».

«Почему бы нам не начать раздавать прямо в центре Москвы украинские паспорта?», — заявил Рыбчинский.

Депутат добавил, что не шутит насчет выдачи украинских паспортов в центре российской столицы.

Ранее МИД Украины увидел политику нацистов в раздаче российских паспортов в Донбассе.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.